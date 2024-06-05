كبيرة منسقى الأمم المتحدة لإعادة الإعمار بغزة: نبذل جهودًا مكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية

أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة لإعادة الإعمار بغزة، أنها تبذل كل الجهود لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وتوزيعها على المناطق كافة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 36586 شهيدًا و83074 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، أكد مسئول بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن هناك نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية وضغطًا على الكوادر الطبية.

وطالب المسئول بالصحة في غزة، بفتح المعابر إلى قطاع غزة وأطلق نداء استغاثة عاجلًا لدول العالم لإنقاذ المنظومة الصحية في غزة.