الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في المنزل خلال عشرين دقيقة

جريدة الدستور

يعد طبق النجرسكو بالفراخ اللذيذة من الاكلات الغربية  التي يحبها الكبار والصغار، وخاصة حينما يتم تقديمها في العشاء، وتعد النجرسكو بالفراخ من الاكلات الغربية  التي تتمتع بمذاق مميز ومختلف ويحبها الجميع، تعرف فيما يلي على طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المحال بطرق سهلة وبسيطة.

مقادير عمل النجرسكو بالفراخ

1-مكرونة شرايط مسلوقة.

2-نصف كيلو صدور دجاج مقطعة ومسلوقة.

3-مشروم طازج مقطع شرائح او حسب الرغبة 

4-اثنين ملعقة زيت.

5- ملعقة زبدة.

5-ثلاث  ملاعق كبيرة دقيق.

6- كوب لبن.

7- لترمن شوربة الفراخ  .

8-جبنة موزاريلا مبشورة للوجه.

9-جوزة الطيب.

10-ثوم أو بصل.

11-ملح وفلفل.

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طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

الخطوة الاولي تسلق المكرونة في ماء ويفضل اضافة المح والزيت إضافة زيت، وبحث تكون نصف  سلقة.

والخطوة الثانية نقوم بعمل بشاميل نضع اثنين ملعقة من الدقيق مع ملعقة الزبدة والزيت حتى يصل إلى اللون الاصفر الفاتح، ثم تضاف شوربة الدجاج  بالتدريج مع استمرار التقليب، ونضيف اللبن والدقيق مع باقي  الشوربة وتكون باردة.

الخطوة الثالثة ويصب خليط المرقة على الدقيق والزبدة، مع التقليب المستمر، ثم يضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب والثوم البودرة، ويترك على النار حتى القوام المظبوط.

الخطوة الرابعة نضيف المشروم للبشاميل مع استمرار التقليب، ثم يضاف الدجاج ويقلب في الصوص، ويضاف اليها من الجبنة للصوص.

الخطوة الخامسة نضيف الثوم المهروس بحث تكون الرئحة قوية اقوى من البصل، لذا كميتها بتكون أقل ويمكن إضافة بصلة مبشورة ويتم تحميرها مع الحشوة، ولكن بيكون القوام مرملًا أكثر.

الخطوة السادسة  ندهن وعاء بايركس الفرن  بالزيت والزبدة، ونضيف المكرونة المسلوقة، ثم تضاف الحشوة مع الصوص، ثم تضاف القليل من الجبنة الموزاريلا على الوجه. 

الخطوة الاخيرة ونضعها في الفرن على180 درجة لمدة 20 دقيقة  حتى تصل إلى اللون الاصفر. 

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