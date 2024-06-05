الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد اهتمام السعودية.. آخر تطورات مصير دي بروين مع مانشستر سيتي

كيفين دي بروين
كيفين دي بروين

يحوم الغموض حول مصير النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم دي بروين بإمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي والانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2024-2025.

آخر تطورات مصير دي بروين مع مانشستر سيتي

ووفقًا لِما ذكره موقع "CaughtOffside"، فإن دي بروين محل اهتمام العديد من كبار الأندية السعودية، لضمه في الصيف المقبل.

وأضاف الموقع، أن أندية النصر والهلال واتحاد جدة التقوا جميعًا بوكلاء دي بروين، وذلك من أجل بحث مستقبله مع مانشستر سيتي.

وبناءً عليه، أعلن دي بروين في تصريحات صحفية سابقة، أنه أصبح منفتحًا بشكل أكبر على دراسة العروض المُقدمة له في الوقت الحالي، وأنه قد يوافق على الانضمام إلى الدوري السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأشار الموقع، إلى أن ‏مايكل ايمينالو، المدير الرياضي لدوري المحترفين السعودي، تواصل بالفعل مع دي بروين، في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى السعودية.

كذلك يُعد نادي النصر السعودي حريصًا على التعاقد مع البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد؛ وذلك لأنهم ينظرون إلى دي بروين كخيار آخر، في حال استمرار فرنانديز مع ناديه.

أما نادي الهلال سيكون له الأولوية في التعاقد مع دي بروين؛ نظرًا لكونه ممثل السعودية في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

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وشارك دي بروين في 26 مباراة مع مانشستر سيتي في مختلف المسابقات للموسم  المنصرم، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

وعانى كيفين دي بروين من الإصابة التي تعرّض لها في الموسم المنصرم، وتسببت في غيابه عن الملاعب لبضعة أشهر.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لصانع الألعاب البلجيكي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في 30 يونيو 2025، ويسعى النادي الإنجليزي لتجديد عقده.

دى بروين مانشستر سيتى كيفين دي بروين الدوري السعودي السعودية

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