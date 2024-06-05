الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوالغيط: إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر البرية

أبوالغيط
أبوالغيط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأربعاء، كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المباحثات ركزت على التطورات الأخيرة المتعلقة بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث عبر الأمين العام عن تقديره المواقف القبرصية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلًا عن الإسهامات الملموسة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر.  

دخول المساعدات لغزة عبر البحر ليس بديلاً عن المعابر البرية

وقال المتحدث إن الطرفين اتفقا على أن المساعدات التي تدخل عن طريق البحر لا يُمكن أن تكون بأي حال بديلًا عن المعابر البرية التي تمثل المنفذ الطبيعي لتقديم الدعم والمساعدة إلى المدنيين المنكوبين في القطاع، مُشددين على ضرورة قيام قوة الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات وفق آلية مستدامة للتخفيف من استفحال الأزمة الإنسانية.

ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري للبدء في عملية واسعة لإغاثة سكان غزة الذي يعيشون على حافة المجاعة.

كما ناقش أبوالغيط مع الوزير القبرصي الجهود العربية الأوروبية المشتركة لتفعيل حل الدولتين، وبدء مسار لا رجعة عنه يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، حيث شدد الأمين العام على أن الأزمة الحالية كشفت، وبما لا يدع مجالًا للشك، عن استحالة استمرار الوضع القائم، وضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة، مضيفًا أن للعرب والأوروبيين مسئولية في الدفاع عن حل الدولتين والعمل على تجسيده فعلًا، وليس بمجرد الأقوال.

أحمد أبو الغيط الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية كونستانتينوس وزير خارجية قبرص العدوان الإسرائيلى قطاع غزة

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