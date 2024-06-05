خبير عسكرى: "داعش" وراء عملية السفارة الأمريكية فى لبنان

قال العميد يعرب صخر، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه من المعلوم أن لبنان أصبح ومنذ مدة ساحة مستباحة يعج بالمسلحين ويضج بالسلاح وبالميليشيات والأحزاب من هنا ومن هناك وكلهم يتبع لآخر، مؤكدًا أنه يجب علينا كي نفهم لماذا حدث هذا الشيء أو كي نفهم لماذا قامت داعش بهذه العملية.

أضاف صخر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كي نفهم لماذا قام داعش بهذا العمل ولماذا بهذا الوقت بالذات علينا أن نشرح ونبين أولًا من وراء داعش ويحركها ولمصلحة من تبرز دائمًا داعش في فترات الفراغ الانتقالي بين مرحلة وأخرى، وعلينا شرح وتحليل هذه المراحل والوضع الحالي في لبنان حيال تصاعد التوتر التدريجي والمتسارع والذي ينذر بحرب واسعة في لبنان.

أكد: “تعوّدنا أن داعش تبرز كلما تأزم وضع إيران، والأمثلة على ذلك كثيرة إن كان في سوريا أو في أفغانستان مثلًا، ففي سوريا عندما كانت المقاومة الوطنية الصحيحة على باب حسم الأمور في سوريا برزت داعش وأخذت تطلق النيران بالخلف على المقاتلين المقاومين الأصليين في سوريا، وخدمت إيران وأذرعها الموجودة”.

