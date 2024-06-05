الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: "داعش" وراء عملية السفارة الأمريكية فى لبنان

جريدة الدستور

قال العميد يعرب صخر، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه من المعلوم أن لبنان أصبح ومنذ مدة ساحة مستباحة يعج بالمسلحين ويضج بالسلاح وبالميليشيات والأحزاب من هنا ومن هناك وكلهم يتبع لآخر، مؤكدًا أنه يجب علينا كي نفهم لماذا حدث هذا الشيء أو كي نفهم لماذا قامت داعش بهذه العملية.

أضاف صخر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كي نفهم لماذا قام داعش بهذا العمل ولماذا بهذا الوقت بالذات علينا أن نشرح ونبين أولًا من وراء داعش ويحركها ولمصلحة من تبرز دائمًا داعش في فترات الفراغ الانتقالي بين مرحلة وأخرى، وعلينا شرح وتحليل هذه المراحل والوضع الحالي في لبنان حيال تصاعد التوتر التدريجي والمتسارع والذي ينذر بحرب واسعة في لبنان.

أكد: “تعوّدنا أن داعش تبرز كلما تأزم وضع إيران، والأمثلة على ذلك كثيرة إن كان في سوريا أو في أفغانستان مثلًا، ففي سوريا عندما كانت المقاومة الوطنية الصحيحة على باب حسم الأمور في سوريا برزت داعش وأخذت تطلق النيران بالخلف على المقاتلين المقاومين الأصليين في سوريا، وخدمت إيران وأذرعها الموجودة”.
 

القاهرة الإخبارية لبنان داعش حرب واسعة إيران

مواد متعلقة

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل إطلاق النار على السفارة الأمريكية فى بيروت

القاهرة الإخبارية: مستشفى شهداء الأقصى لم يعد قادرًًا على استيعاب أي مصابين

حزب "العظمة اليهودية": لن نصوت على صفقة التبادل حتى يكشف نتنياهو تفاصيلها

لابيد: حكومة نتنياهو تخلت عن إسرائيل ويجب استبدالها فورًا

الاحتلال: الكنيست يصدق على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس

القاهرة الإخبارية: 4 شهداء فى غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين بحى الرمال

مدفعية الاحتلال تستهدف بالقنابل الفسفورية المنطقة بين مارون وعيترون فى الجنوب

القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى على مخيم النصيرات

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو بخطة "كيروش".. ومثلث المحترفين يُزين التشكيل

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين