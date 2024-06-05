الاحتلال حاصر المنازل وعرى الأطفال.. مشاهد صادمة فى خان يونس بقطاع غزة

كشف يوسف أبوكويك، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، تفاصيل يوم دام عاشته مدينة خان يونس، مؤكدًا أن اليوم فقط شهد 75 شهيدًا وعشرات الجرحى، وفق المصادر الطبية.

وقال أبوكويك، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، إن هناك قصفًا إسرائيليًا عنيفًا طال كل المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى وكذلك الأطراف الشمالية الشرقية وتحديدًا في منطقة "الزنة" و"القرارة".

أوضح أن التطور الأهم يأتي من خلال إعلان جيش الاحتلال أن الفرقة 98 تقوم بعملية برية في المناطق الشرقية لدير البلح ومخيم البريج، وأن اللواءين السابع يعمل في مخيم البريج، واللواء جفير يعمل في شرق دير البلح.

أكد أن التوغل الإسرائيلي في منطقة دير البلح وخاصة "أبوالعجين"، تعمق بشكل أكبر من الذي نشهده في مخيم البريج، كون الآليات الإسرائيلية تسيطر ناريًا على طريق صلاح الدين الواصل بين محافظات قطاع غزة الخمس، وبات التحرك على الطريق محفوفًا بالخطر، ومعدومًا تمامًا خشية من استهدافهم للمارة.

تابع أبوكويك: "الاحتلال عند توغله في هذه المنطقة حاصر المنازل اعتقل مواطنين هناك، وعرى الأطفال وتركهم يمضون سيرًا على الأقدام باتجاه المناطق الغربية لمنطقة دير البلح".