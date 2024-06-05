العدوان على غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل والانقسامات تضرب حلف نتنياهو

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وسط القطاع، في اليوم الـ243 من العدوان الصهيوني على غزة.

ويترقب العالم ما سيسفر عن الحراك الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بينما أكدت حركة حماس أنه لا اتفاق من دون موقف واضح يؤدي إلى الوقف الدائم للحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وفي إسرائيل، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكشف عن تفاصيل الصفقة، مهددًا بتعطيل حزبه "عظمة يهودية" للحكومة إذا لم يحدث ذلك.

جبهة الشمال

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن التقدير هو أن حربًا مع حزب الله قد تندلع الأسابيع المقبلة، بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش مستعد لـ"نشاط مكثف" ضد حزب الله.

وقصف جيش الاحتلال بقذائف حارقة، أطراف بلدة كفر شوبا جنوبي لبنان.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقنابل الحارقة بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، ما أدى إلى اندلاع النيران بالأحراش المتاخمة لها.

انتهاكات الاحتلال

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال شرق طولكرم في الضفة الغربية، واعتقلت شابًا فلسطينيًا بمنطقة عزبة الطياح.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات نحو طولكرم بعد محاصرة قواته الخاصة منزلًا في عزبة الطياح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الكنيست صدق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح بعثات دبلوماسية للفلسطينيين بالقدس، وذلك بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية مؤخرًا بالدولة الفلسطينية.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 36 ألفًا و586 شهيدًا و83 ألفًا و74 مصابًا.

خسائر الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال بإصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة في الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك ترتفع حصيلة مصابيه إلى 3730 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، 1889 منهم خلال العملية البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وأفاد جيش الاحتلال بأن 254 ضابطًا وجنديًا لا يزالون قيد العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة 31 منهم إصاباتهم خطيرة.

في حين بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 644 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب.