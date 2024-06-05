الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوركينا فاسو.. ما قدرات المنافس الأشرس لمصر على تذكرة كأس العالم؟

لاعب منتتخب بوركينا
لاعب منتتخب بوركينا فاسو

يدخل منتخبنا الوطني الاختبار الأول الحقيقي بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، عندما يستقبل منتخب بوركينا فاسو في القاهرة، مساء غد الخميس، في الجولة الثالثة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضع حسام حسن عينه على الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى والاقتراب خطوة بخطوة نحو ضمان مقعد التأهل.

وتضم قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون، لاعبين من الدوري المصري الممتاز، وهما سعيدو سيمبوري، مدافع البنك الأهلي، وبلاتي توريه، لاعب وسط بيراميدز.

وسيحل منتخب بوركينا يوم 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف منتخب سيراليون، يوم العاشر من يونيو، بالعاصمة المالية باماكو، في الجولة الرابعة للتصفيات.

ويحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا بيساو، صاحب المركز الثالث.

العرضيات والأجنحة أخطر أسلحة المنافس

تكمن خطورة المنتخب البوركينابي في ثلاثي الهجوم المتغير وعلى رأسهم ودانجو واتارا لاعب بورنموث الإنجليزي وأوسيني بودا لاعب سان جوزيه الأمريكي بجانب المهاجم المتغير بين لاسينا تراوري مهاجم شاختار دونيستك ومحمد كوناتيه الذي اقترب من صفوف النادي الأهلي وقد يعرفه مدافع الأحمر جيدًا خلال الفترة الماضية.

ويعتمد مدرب المنافس اعتماد كلي على حلول الثلاثي الأمامي في إنهاء الهجمات والكرات، كما يعتمد بقوة على العرضيات والركلات الحرة لطول قامة ثلاثي الدفاع والهجوم وبالأخص تابسوبا الذي يمتاز بالرأسيات وهو ممكن خطورة بوركينا فاسو، لذلك سيمثل تجانس ربيعة وعبد المنعم قوة كبيرة لما قدموه هذا الموسم مع الأهلي في جميع البطولات وخرجوا بشباكة نظيفة. 

كوناتيه شارك هذا الموسم في 35 لقاء سجل 13 هدفًا وصنع هدف، أما لاسينا شارك في 20 لقاء سجل 4 وصنع 7.

وفي مركز الجناح لعب دانجو مع بورنموث 64 لقاء سجل هدفين وصنع 4، بينما شارك أوسيني في 8 لقاءات بالدوري الأمريكي وسجل هدف وحيد.

قائمة منتخب بوركينا فاسو

ضمت قائمة منتخب بوركينا فاسو لمباراتي مصر وسيراليون على النحو التالي:

الحراس: هيرفي كوفي (تشارلوا) – فريد ويدراوجو (فيتا كلوب) – كيليان نيكييما (أدو دين هاج).

الدفاع: إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) – ناصر دجيجا (كريفنا زفيزدا) – أدامو ناجالو (نورشيلاند) – محمد ويدراجاو (أتاش) – ستيف ياجو (أري لاماسول) – سعيدو سمبوريه (البنك الأهلي) – فالينتين نوما (سانت إلوي لوبوبو).

الوسط: ساشا بانسي (فالنسيان) – بلاتي توريه (بيراميدز) – جوستافو سانجاري (كويفيلي روين) – سيدريك بادولو (شيريف تيراسبول) – ستيفاني عزيز كي (يونج أفريكانز) – إسماعيلا ويدراوجو (بانسيراكوس) – ريجيس ندو (إشتريلا أمادورا).

الهجوم: هاسيمي تراوري (جول) – لاسينا تراوري (شاختار) – محمد كوناتي (أخمات جروزني) – ويسيمي بوادا (سان خوسي إيرث كويكس) – دانجو واتارا (بورنموث) – حسن باندي (هيلسينكي).

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