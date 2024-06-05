دورة تدريبية عن مهارات القيادة وإدارة العاملين للقيادات العليا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المجالات، من خلال بناء قدرات الكوادر البشرية وتمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية وكفاءةعالية، من خلال البرامج التدريبية للعاملين وتطوير مهاراتهم القيادية ورفع مستوى الأداء الإداري والتنفيذي، مؤكدًا على التزام المحافظة بتوفير كافة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في ذات السياق، نظمت محافظة المنيا دورة تدريبية حول مهارات القيادة وإدارة العاملين، على مدار يومي ٤ و٥ يونيو الجارى وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف بناء وتعزيز قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التسع ومديري الخدمات.

تناولت الجلسات التدريبية مجموعة من الموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير مهارات القيادة الفعّالة، وأفضل الممارسات في إدارة العاملين، بما يساهم في تحسين الأداء الإداري والخدمي بالمحافظة، واختتمت الدورة بجلسة تفاعلية بين المشاركين، تم خلالها مناقشة التحديات التي تواجه القيادات في إدارة العاملين وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها تحسين بيئة العمل وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات والوحدات المحلية.



يذكر أن محافظ المنيا، كان قد أكد أن جائزة مصر للتميز الحكومي التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن رؤية مصر 2030 لتسهم فى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يدعم روح المنافسة ويساهم بدوره في تنمية الكوادر البشرية والسعي إلى الارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة والتميز.





وفى هذا السياق، عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اجتماعًا مع أعضاء لجنة التميز الحكومي لبحث استكمال بيانات الفائزين من سفراء التميز على مستوى مراكز وقرى المحافظة للتصعيد بالمنافسة على مستوى الجمهورية،حيث تم تصعيد 3 مراكز (العدوة- مطاي - مغاغة ) من إجمالى 9 مراكز، و5 قرى( دلجا - ابيوها - المعصرة - بنى عبيد - صفانية ) من إجمالي 360 قرية، وذلك لتمثيل محافظة المنيا فى التصفيات النهائية لجائزة التميز على مستوى الجمهورية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع