"الجبلى" يبحث سبل التعاون مع رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار

التقى الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ويرافقه وفد مصري، اليوم الأربعاء، بقصر الجمعية الوطنية بكوت ديفوار، رئيس الجمعية الوطنية - الذي يعادل البرلمان الكوت ديفواري - أداما بيكتوجو، بحضور السفير شريف سيف سفير جمهورية مصر العربية بكوت ديفوار.

ويضم الوفد المصري البرلماني الذي يترأسة الدكتور شريف الجبلي كل من الدكتور محمود سعد وكيل اللجنه الإفريقية ببرلمان مصر والدكتورة رشا أبوشقرة أمينة سر اللجنة الإفريقية ببرلمان مصر.

رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار يستقبل وفد برلماني مصري



واستقبل رئيس البرلمان، أداما بيكتوجو الوفد البرلمان المصري وتمت مناقشة عدد من المشاكل السياسية والاقتصادية الإفريقية.

وقال الدكتور شريف الجبلي، إنه تمت مناقشة عدد من الملفات أبرزها العلاقات الثنائية بين البلدين ومن الناحية السياسية أنه قمنا بشرح موقف مصر من مشكلة أزمة سد النهضة، وكذلك تطرق الحديث حول أزمة غزة وسرعة الوصول لحالة الاستقرار في أقرب وقت.

وأوضح الجبلي، أنه تم التطرق حول مناقشة العلاقات الثنائية البرلمانية بين البلدين وسبل تقويه جمعيات الصداقة المشتركة، أما على مستوي الجانب الاقتصادي فقد تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك التجاري، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرة مصر في تنفيذ المشاريع العملاقة الخاصة بالبنية الأساسية، حيث تعد مصر ذات خبرة كبيرة في هذا المجال.

تعاون في مجال الزراعة



وأوضح الجبلي، أنه تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الزراعة، وتحديدًا تم التركيز على زراعة زيت النخيل وأشجارها، حيث تعد مصر من أكبر المستوردين لزيت النخيل، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة أيضًا سبل تعزيز التعاون في مجال الأدوية والصحة أيضًا.