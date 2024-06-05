الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رحلة الفقدان.. كيف يتعامل كبار السن مع موت أصدقائهم؟

فقدان الأصدقاء- تعبيرية
فقدان الأصدقاء- تعبيرية

مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح الحياة رحلة مليئة بالتغييرات، ونواجه العديد من التحديات، من أهمها فقدان الأحبة، وموت الأصدقاء تجربة قاسية للجميع، لكنها قد تكون أصعب بكثير على كبار السن، مما قد يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، الدستور تناقش تأثير موت الأصدقاء على كبار السن، ونستعرض بعض الطرق التي يمكنهم من خلالها التكيّف مع هذا الفقدان المؤلم.

تأثيرات موت الأصدقاء على كبار السن

الشعور بالوحدة والعزلة: يعد فقدان الأصدقاء مصدرًا رئيسيًا للشعور بالوحدة والعزلة لدى كبار السن، ممّا قد يؤدي إلى الشعور باليأس والاكتئاب.

فقدان الدعم الاجتماعي: يلعب الأصدقاء دورًا هامًا في توفير الدعم الاجتماعي لكبار السن، ففقدانهم يعني فقدان مصدر مهم للشعور بالأمان والانتماء.

تدهور الصحة الجسدية: أظهرت الدراسات أن موت الأصدقاء قد يؤدي إلى تدهور الصحة الجسدية لكبار السن، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

فقدان معنى الحياة: قد يؤدي موت الأصدقاء إلى شعور كبار السن بفقدان معنى الحياة، ممّا قد يؤثر سلبًا على دوافعهم وطاقتهم.

طرق التكيف مع موت الأصدقاء

التواصل مع العائلة والأصدقاء: من المهم لكبار السن الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء الباقين على قيد الحياة، مما يساعدهم على الشعور بالدعم والتواصل.

الانخراط في الأنشطة الاجتماعية: يساعد الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، مثل الالتحاق بالنوادي أو حضور الفعاليات، على مكافحة الشعور بالوحدة والعزلة، وتعزيز الشعور بالسعادة والتفاؤل.

طلب المساعدة المهنية: إذا كان كبار السن يعانون من صعوبة في التكيف مع موت أصدقائهم، فمن المهم طلب المساعدة المهنية من طبيب نفسي أو أخصائي صحة نفسية.

فقدان الأحبة موت الأصدقاء كبار السن الدستور رحلة الحياة رحلة الفقدان

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