الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقترحات لزيادة الحركة السياحية ونسب إشغالات الفنادق

فنادق
فنادق

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب  وزير السياحة إن صناعة السياحة في مصر تشهد انتعاشة حقيقية نتيجة لوجود تنوع حقيقي بين عدد من الأنماط السياحية منها السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية والترفيهية وسياحة المغامرات وسياحة العائلات، بجانب السياحة الرياضة، وأخيرًا إضافة نمط سياحة الزفاف بالإضافة إلى العمل على اعتماد سياحة اليخوت في مصر. 

وأضافت "شلبي" أن تلك الأنماط السياحية ساهمت في تنوع المنتج السياحي المصري، خاصة أن السائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة الأنماط السياحية سيجدونها في مصر. 

وتابعت، أن مؤشرات الحركة السياحية تتماشى وفقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية السياحة المستدامة وذلك أسهم في زيادة معدلات السياحية بشكل غير مسبوقة خلال عام 2023.

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توفير البرامج السياحية المتنوعة

قال عاطف عبداللطيف عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق: لدينا تحديات كبيرة ومطالب عديدة لنمو الحركة السياحية وزيادة نسب الإشغالات في المنطقة.

وأضاف "عبداللطيف"، أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية لا بد من توفير عدد من البرامج السياحية المتنوعة التي تناسب كل المستويات والجنسيات تتضمن البرامج السياحية التي تشمل كل الأنماط السياحية والترويج لها بشكل جدي لتناسب كل الجنسيات والأعمار المختلفة على حسب الدول المستهدفة مثل السياحة الروسية والصينية والأمريكية  وكذلك السوق البولندية والتشيكية.

وأوضح، أن ذلك يأتي بعد دراسة رغبات الأسواق المستهدفة من خلال دراسة وافية لإمكانية عمل الخطة وفقًا لرغباتهم، ومن الضروري  توفير خطوط طيران وزيادتها من خلال الطيران الشارات ومنخفض التكاليف لكونها آمنة وسعرها مناسب لزيادة الحركة السياحية، وزيادة عدد الوجهات السياحية كذلك لوجود تنوع في الجنسيات والفئات المستهدفة  لمصر.  

وتابع، أنه لإنعاش حركة السياحة، يجب توفير وسائل النقل البري من خلال تجديد أسطول النقل “الباصات السياحية” وضرورة حل أزمة النقل السياحي بين المحافظات السياحية، خاصة مع وجود شبكة طرق قوية وجاذبة للاستثمار. 

بالإضافة إلى ضرورة عمل دعاية مناسبة للمدن السياحية بشكل منفرد في البورصات العالمية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وسرعة إنجاز الخدمات التي يتم العمل بها في منطقة الأهرامات وسقارة وغيرها من المواقع الأثرية  بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير. 

أما فيما يتعلق بالاستثمار، فلا بد من تفعيل نظام الشباك الواحد لحل أزمات المستثمرين الأجانب والمصريين في جميع المدن السياحية والعمل على إنشاء الشقق الفندقية التي تناسب سياحة العائلات خاصة العائلات العربية.

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