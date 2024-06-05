جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات في العالم بتصنيف World QS

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن جامعة طنطا جاءت ضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف World QS للعام الرابع على التوالي، حيث حافظت على ترتيبها العالمي وحلت في المركز 1201-1400في نسخة التصنيف للعام 2025.

كما حافظت الجامعة ايضا على ترتيبها في نفس الفئة من مكاناتها المحلية ضمن أفضل 15 جامعة مصرية تم تصنيفهم في اصدار النسخة الـ 21 من تصنيفات QS العالمية لعام 2025.



الجامعة استطاعت الحفاظ علي مكانتها الريادية ضمن الجامعات العالمية

أكد الدكتور محمود ذكي، أن الجامعة استطاعت الحفاظ علي مكانتها الريادية الدولية ضمن الجامعات العالمية المصنفة كأفضل جامعات علي المستوي الدولي من خلال أحد أهم مؤسسات التصنيف الدولي العالمي للجامعات في العالم QS، مشيرًا إلى أن ملف التصنيفات الدولية يحظى بأولوية قصوى، حيث تلتزم الجامعة بالعديد من السياسات الداعمة للبحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الارتقاء بمعايير جودة الأبحاث، من خلال التعاون مع الجامعات العالمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة الاستراتيجية تستهدف تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المختلفة، لدعم قدراتها التنافسية بين الجامعات، موضحًا أن ذلك يأتي نتاج جهود كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالمنظومة.

جدير بالذكر، أن التصنيف البريطاني QS World يعد تصنيفًا سنويًا للجامعات حول العالم، ويعتبر واحدًا من أهم ثلاث تصنيفات دولية للجامعات، حيث يقوم بتصنيف ما يقرب من 1500 جامعة على مستوى العالم، معتمدًا على نتائج تحليل 17 مليون ورقة بحثية وآراء الخبراء لأكثر من 280.000 من أعضاء هيئة التدريس وأصحاب الأعمال على مستوى العالم. وهو التصنيف الوحيد من نوعه الذي يركز على قابلية التوظيف والاستدامة.