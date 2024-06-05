الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

10 سنوات سجن لمقاول لاتجاره في المخدرات بجنوب سيناء

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد حسن منيع، مقاول بالسجن 10 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في مدينة طور سيناء.

 بداية أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحه المخدرات بمنطقه سيناء الجنوبية والسويس تفيد باتجار المتهم "وائل. ع" مقاول، ويقيم في منطقه ابن بيتك بدائرة قسم طور سيناء في المواد المخدرة مستخدمًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاوله نشاطه الآثم وترويج بضاعته غير المشروعة على عملائه مستخدما في ذلك سيارة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أجراها النقيب مصطفى السيد تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز بشخصه ومسكنه وملحقات سكنه مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة وأنه في طريقه لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد العملاء.

صدر إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم وسيارته ومسكنه وتم عمل عده أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهم، وتمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه أثناء خروجه من منزله وبيده شنطة بداخلها 40 قطعة كبيرة الحجم (فرش) بنية اللون يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ 320 جنيها وهاتفين محمولين، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لفافة بلاستيكية شفافة اللون بداخلها مادة داكنة تشبه مخدر الأفيون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بالعملاء والسيارة المضبوطة لسرعة التنقل بين الأحياء الشعبية.

مقاول الغرامة 50 طور سيناء معلومات ابن بيتك

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