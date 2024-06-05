الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تتجاوز مليار دولار فى الربع الأول من 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية بنسبة 32%، لتصل إلى حدود 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، مقابل 1.097 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 350 مليون دولار.

البرتقال يسجل أكبر ارتفاع

وأشار جهاز الإحصاء، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن صادرات عصير برتقال مجمد سجلت أكبر ارتفاع بين إجمالى الصادرات الغذائية من 9.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 لـ 30.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام الحالى 2024، بزيادة بلغت نسبتها 216.3%.

كما تضاعفت صادرات زيوت بذور عباد الشمس بنسبة 235% لتصل إلى 11.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 3.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 7.8 مليون دولار، وتضاعفت صادرات زيتون بنوى محضر أو محفوظ من 12.7 مليون دولار لـ 29.1 مليون دولار، خلال فترة المقارنة ذاتها، بنسبة ارتفاع 129%.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات زيتون بدون نوى إلى 28.043 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 16.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.8 مليون دولار بنسبة 73.5%، وسجلت صادرات مكرونة مصنعة ارتفاعًا هى الأخرى إلى 23.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 17.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 35.8%.

كانت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى حدود 10.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 11.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 913.4 مليون دولار.

وفى المقابل، انكمشت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم إلى نحو 19.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 20.7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.5 مليار دولار.

الاحصاء الصادرات المصرية السلع الغذائية صادرات جهاز الإحصاء

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