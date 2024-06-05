حجاج القاهرة يغادرون إلى الأراضى المقدسة

غادرت بعثة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة إلى جدة، بإجمالي 464 حاجًا، وذلك بعد مغادرة بعثة الحج بمحافظات القليوبية، المنيا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، أسوان، والأقصر.

ومن المقرر أن تكون مدة الحج 24 يومًا، على أن يتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة يوم 9 يونيو المقبل، موضحة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصر للطيران للاطمئنان على الحجاج وتوفير كل وسائل الراحة لهم.

غرفة عمليات

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع الحجاج وتذليل أي عقبات أمامهم وحتى يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، موضحة أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لمتابعتهم وتوفير الرعاية الصحية خلال فترة تأدية المناسك وتوفير الإسعافات الأولية في حالة تعرض أى حاج لخطر أو مرض.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تم التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز، سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل وفقًا لتفويج السفر والطيران، كما أنه جرى التعاقد مع كبرى شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية لتيسير رحلات الحجاج.

وأضافت أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لمتابعة الحجاج اثناء أداء المناسك في المشاعر المقدسة، والاجابة عن استفسارتهم.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبًا كبيرًا من الحجاج.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك بعثة متواجدة في مكة المكرمة لمراجعة التجهيزات المتعلقة بالفنادق والمشاعر المقدسة وفي تنسيق كامل مع وزارة الدخلية المصرية بشأن مركز الخدمات التي تتعلق بالبعثة.