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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تسيّر غدًا 19 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تسيّر مصر للطيران، غدًا الخميس، الموافق 6 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 19 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلة القاهرة - جدة 6 رحلات القاهرة- المدينة المنورة 
1 رحلة القاهرة - الطائف 2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والكهرباء وقرعة الجيزة والقليوبية وتضامن الفيوم وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

 

مصر للطيران تسير غدًا 20 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنظم دورة تدريبية بعنوان A320NEO CFM LEAP1A

 

الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي

وكانت قد نجحت الشركة الوطنية مصرللطيران في موسم حج هذا العام ٢٠٢٤م/ ١٤٤٥ هجري في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب ١٢ عاما عن هذه السوق المهمة، وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية، صرح بذلك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران. 
وأضاف زكريا أنه بناء علي توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني خاصة داخل الأسواق الافريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر، تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من ١٥ ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلي ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام ويعد ذلك تأكيدا علي ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والسابعة علي مستوي العالم منذ السابع من مايو عام ١٩٣٢.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين، مؤكدا قدرة مصر للطيران علي تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم، وبخاصة في موسم الحج.

وحج جاج بعثة وزارة الداخلية رحلة جوية المدينة المنورة مصر للطيران الأراضي المقدسة

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