الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع فتاة صدمتها سيارة نقل في بولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

لقيت فتاة مصرعها صباح اليوم الأربعاء، بعدما صدمتها سيارة نقل بها بمنطقة بولاق الدكرور وتم نقل جثتها إلى المستشفى، والتحفظ على سائق السيارة، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 20 عامًا، أثناء سيرها بالشارع، صدمتها سيارة نقل تريلا، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتم التحفظ على سائق السيارة، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

بولاق الدكرور سيارة نقل سيارة مديرية أمن الجيزة حادث مرورى

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