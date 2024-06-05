"النقض" تلغي حكم إعدام متهم بقتل مواطن

قضت محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من أحمد الفقي المحامي، دفاع المتهم بقتل المجني عليه أندرو جرجس، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا من محكمة جنايات أسوان، بإلغاء حكم الإعدام، وحددت جلسة 2 أكتوبر 2024، لنظر الدعوى.

كما كلفت النيابة بإعلان المتهم، بموعد الجلسة للحضور، لإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات أسوان.

كشف أمر الإحالة أنه في الجناية رقم 4119 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسوان، أن "صلاح.م" 31 سنة مقيم أسوان عزبة العسكر، بدائرة قسم أول أسوان، ويعمل عامل أجري، لا يحمل رقم قومي، لأنه في 1 يناير 2021، بدائرة قسم ثان أسوان محافظة أسوان قتل أندرو جرجس شكري رزق عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن جاب الطرقات بحثًا عن فريسة يسلبها مالها حتى وجد ضحيته حال قيادته لدراجته النارية توك توك، فاستوقفه وتظاهر زورًا يطلبه منه توصيله لوجهة قصدها حتي استدرج إياه لمكان ناء وما أن ظفر به وحيدًا، طعن إياه بمطواة عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.