مدفعية الاحتلال تستهدف بالقنابل الفسفورية المنطقة بين مارون وعيترون في الجنوب

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالقنابل الفسفورية المنطقة الواقعة بين مارون وعيترون جنوبي البلاد؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، كشفت "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الصراع بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة أهداف لحزب الله في زبقين وعيتا الشعب والعديسة ورمكبا بجنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة، بالأسلحة الصاروخية.

وأكد إعلام إسرائيلي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل.

إسرائيل: مستعدون لعملية قوية للغاية على الحدود مع لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده مستعدة لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.