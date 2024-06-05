الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز الصالحية يؤكد على مراجعة موقف الصرف الصناعي لـ 24 منشأة

رئيس جهاز الصالحية
رئيس جهاز الصالحية

أكد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أنه تمت مراجعة موقف الصرف الصناعي لـ 24 منشأة صناعية، بسحب عينات من الصرف النهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت غير المطابقة للكود المصري للصرف الصناعي.

وأضاف شاهين، أنه يتم حاليًا متابعة موقف الصرف الصناعي لمنشأتين صناعيتين بهدف توفيق أوضاعهما، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية.

 

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة على ضرورة التحكم في التلوث الصناعي بجميع أشكاله من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة، وصحة العامة والبيئة المحيطة، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

رئيس الصالحية الجديدة يتابع أعمال صيانة الأشجار داخل محطة المعالجة


تفقد المهندس خالد شاهين، اليوم محطة معالجة المياه لمتابعة أعمال صيانة الأشجار والمزروعات داخلها ، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة وتجميل المساحات الخضراء في محيط المحطة.
 

وأكد رئيس الجهاز على أهمية الصيانة الدورية للأشجار والمزروعات، مشيرًا إلى أن المساحات الخضراء تسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث، بالإضافة إلى تعزيز المنظر الجمالي للمحطة. وشدد على ضرورة استخدام أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة في الري والتسميد لضمان نمو النباتات بشكل صحي وسليم.
 

رافق رئيس الجهاز خلال جولته فريق من المهندسين والفنيين المختصين في صيانة الأشجار والنباتات، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة والخطط المستقبلية لتطوير المساحات الخضراء داخل المحطة. 

وأشاد الفريق بجهود العاملين في الحفاظ على جمال ونظافة المنطقة، مشيرين إلى أن هذه الجهود تساهم في توفير بيئة عمل مريحة وصحية للعاملين والزوار على حد سواء.
 

وقدم رئيس الجهاز توجيهاته بضرورة تكثيف جهود الصيانة وزيادة عدد الأشجار والمزروعات بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تتبناها المحطة، مؤكدًا على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع ويتطلب تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

الصالحية الجديدة حملة تفيش مراجعة موقف منشأت صناعية رئيس جهاز

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