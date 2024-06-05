القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، أكد إعلام فلسطيني، إصابة 6 أطفال جراء انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال في منطقة جامعة الأقصى غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 36 شهيدا و115 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.