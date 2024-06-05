الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سيدة في مشاجرة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة، في قرية كوم النور بمركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى ميت غمر، ادعاء تعدي من آخرين إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيدة ح. م.س ع، 53 عاما، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة في قرية كوم النور دائرة المركز.

جرى نقل جثمان السيدة لمشرحة مستشفي ميت غمر، ووضعها بثلاجة حفظ الموتي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

 

مشاجرة محافظة الدقهلية النيابة العامة مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية شرطة ميت غمر

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