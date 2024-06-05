مصرع سيدة في مشاجرة بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة، في قرية كوم النور بمركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى ميت غمر، ادعاء تعدي من آخرين إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع السيدة ح. م.س ع، 53 عاما، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة في قرية كوم النور دائرة المركز.

جرى نقل جثمان السيدة لمشرحة مستشفي ميت غمر، ووضعها بثلاجة حفظ الموتي، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.