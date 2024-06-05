نتنياهو من كريات شمونة: مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مستوطنة كريات شمونة المحتلة، المحاذية لجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، وذلك بعد القصف الذي شهدته المنطقة من حزب الله خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى أكبر موجة نزوح.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود اللبنانية، بأن “الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان”.

وقال نتنياهو خلال زيارته كريات شمونة: “بالأمس احترقت الأرض هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضا”.

وأضاف: “نحن مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال”، مشيرًا إلى التصعيد ضد جبهة جنوب لبنان.

أسباب زيارة نتنياهو لبلدية كريات شمونة

من جانبه اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة على حدود لبنان، ان زيارة نتنياهو إلى المنطقة لتعزيز وضعه في الليكود.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وضبط النفس.

وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خلال جولة في المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان يوم الثلاثاء، إنه بحلول شهر سبتمبر سننهي المهمة هنا ونكون قادرين على بدء واقع آخر.

الاحتلال يعترض مسيرتين أطلقتا من لبنان

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتراض طائرتين مسيّرتين أُطقلتا من لبنان، ضمن المواجهات المندلعة مع حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي.

وقال الاحتلال في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية بنجاح هدفًا جويًا مشبوهًا في منطقة المطلة أُطلق من لبنان".

كما "تم تفعيل إنذار آخر، وجرى إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان. ولم تقع إصابات في جميع الأحداث"، وفق البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية، حسب إذاعة الاحتلال.