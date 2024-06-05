ملابس فاضحة وألفاظ جريئة.. آخر التطورات في قضية بلوجر الإسفاف "سمية نستون"

ملابس جريئة ومحتوى خادش.. هكذا عُرفت سمية نستون بلوجر الإسفاف وهدم القيم والمبادىء الأسرية والتي تم تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات أمام قاضي المعارضات المختص بمحكمة الإسكندرية، كآخر التطورات في القضية فنرصد من خلالها التفاصيل الكاملة حولها.

تهم التحريض على الفسق

فتاة عمرها خمسة وعشرين عامًا خرجت عن المألوف واستغلت هاتفها المحمول في ارتكاب وقائع فاضحة ونشرت من خلالها مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور لتواكب مسيرة بلوجر الإسفاف والشهرة ومواكبة موضة الترند فكل هذه التهم تواجها البلوجر سمية وشهرتها "سمية نستون" من النيابة العامة.

زيادة المشاهدات

تبين أن الفتاة صورت هذه الفيديوهات بغرض زيادة المشاهدات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل التربح المادي غير المشروع منها، وذلك من خلال تقديم محتوى بملابس جريئة مع افتعال حركات بذيئة والتحدث بطريقة غير معتادة على سبيل "الدلع" وخاصة في الفيديوهات التي تبث عبر منصة تيك توك.

وتبين أن عدد كثير من فيديوهاتها يحتوى على الرقص المبتذل والتلفظ بألفاظ غير لائقة مع تحريف الكلمات لتخرجها من فمها بإيحاءات غير أخلاقية.





مخطوبة لشاب أصغر منها

وتبين أن الفتاة ظهرت منذ فترة وهي ترتدي فستان أحمر وبرفقتها شاب ادعت أنه خطيبها ليظهر عليه صغر السن، وتبين أيضًا أنها لا تقيم مع أسرتها منذ فترة، حيث تبرؤا منها بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها.





عقوبة مقررة على المتهمة في حالة الإدانة

وفقًا لقانون العقوبات فنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 بـ«كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه».



ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.