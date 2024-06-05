الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز

الداخلية تواصل حملاتها الأمنية بـ 3 محافظات لضبط حائزي المخدرات والأسلحة

جريدة الدستور

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – الإسكندرية – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضية اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها 8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش 4 كيلو جرامات لمخدر البانجو وكمية لمخدر الشابو وكمية من الأقراص المخدرة، وضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و3 فرد محلى وخزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتنفيذ عدد (813) حكما قضائيا متنوعا.

 

مديرية أمن دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية وضُبط خلالها 7،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش و7،500 كيلو جرام لمخدر البانجو و6 كيلو جرامات هيدرو- كمية لمخدر الهيروي، إضافة إلى عدد 2 قطعة سلاح نارى عبارة عن 2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية.

 

مديرية أمن الإسكندرية

وضبط عدد 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين،وضبط عدد 2 قضية أسلحة بيضاء وضُبط خلالهما 2 قطعة أسلحة بيضاء بحوزة 2 متهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الداخلية تواصل حملاتها الأمنية بـ 3 محافظات لضبط حائزى المخدرات والأسلحة

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