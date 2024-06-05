الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بن غفير: حزب العظمة اليهودية سيعطل ائتلاف نتنياهو حال استمراره في إخفاء تفاصيل الصفقة

بن غفير
بن غفير

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أن حزب “العظمة اليهودية” سيعطل ائتلاف نتنياهو إذا استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في إخفاء تفاصيل الصفقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.

وهدد بن غفير، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه يريد أن يكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك.

القاهرة الإخبارية بن غفير حزب “العظمة اليهودية” ائتلاف نتنياهو تفاصيل الصفقة

مواد متعلقة

خبير شؤون إسرائيلية: خطة بايدن مقترح إسرائيلي والخارجية الأمريكية أكدت على ذلك

باحثة سياسية: حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية بلبنان للضغط على واشنطن بعد اقتراح بايدن

خبير استراتيجى: حديث إسرائيل عن حرب شاملة فى جنوب لبنان "مجرد كلام متكرر"

البابا تواضروس يكشف لـ"الشاهد" نبوءة حصوله على كرسى البطريرك

البابا تواضروس لـ"الشاهد": لم أجد هيبة منصب رئيس الدولة فى شخص محمد مرسى

البابا تواضروس لـ"الشاهد": بعد لقاء مرسى تيقنت أن مصر تستحق الأفضل

البابا تواضروس: التجليس له طقوس كبيرة.. ومرسى أرسل رئيس وزرائه ذرًا للرماد

باحث شؤون إسرائيلية: ما نشهده اليوم في غزة إبادة حقيقية من دولة استعمار لا تهتم بالمواثيق

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

قرار من وزير التموين بشأن تكلفة تصنيع الخبز.. هل سترتفع أم تنخفض؟

غرة شهر ذى الحجة.. دار الإفتاء تعلن موعدها بعد صلاة المغرب غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكي لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين