بن غفير: حزب العظمة اليهودية سيعطل ائتلاف نتنياهو حال استمراره في إخفاء تفاصيل الصفقة

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أن حزب “العظمة اليهودية” سيعطل ائتلاف نتنياهو إذا استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في إخفاء تفاصيل الصفقة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي وقت سابق، قالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعد بإطلاعي على مسودة مقترح صفقة التبادل لكنه يماطل.

وهدد بن غفير، بإسقاط نتنياهو معلقًا: "سنسقط الحكومة إذا وافق نتنياهو على صفقة غير مسئولة وسيئة"، لافتًا إلى أنه "يجب الدخول في مفاوضات مع حماس فقط بعد أن تركع على ركبتيها".

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه يريد أن يكون على رأس هذه المفاوضات وليس قادة الموساد والشاباك.