منتخبا جورجيا وصربيا.. كل ما تعرفه عن الوافدين الجدد لبطولة يورو2024 فى ألمانيا

أسابيع قليلة وتنطلق بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”، التي تقام في ألمانيا، رسميا اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونيخ.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبين لأول مرة، هما جورجيا وصربيا، تأهل الأول لمرة في تاريخه والثاني لأول مرة بمسماه الجديد.

“الدستور” تسلط الضوء على الوافدين الجدد لبطولة يورو 2024.

منتخب جورجيا

تأهل منتخب جورجيا لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 على اليونان في مباراة نهائي الملحق، التي انتهت بالتعادل السلبي بعد وقت إضافي.

وتتنافس جورجيا في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وتركيا والتشيك في بطولة أوروبا، التي تبدأ 14 يونيو المقبل.

ويقود جورجيا الفرنسي ويلي سانيول واحد من أساطير منتخب فرنسا السابق والذي يتولى تدريبهم منذ 2021 وقادهم في 33 لقاء فاز في 16 وتعادل 5 وخسر 12 لقاء.

أبرز اللاعبين

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب جورجيا 159 مليون يورو حيث يعتبر خفيتشا كفاراتسخيليا جناح نادي نابولي الإيطالي الأعلى تسويقيًا بـ 80 مليون يورو.

خفيتشا هو الأسم الأبرز في قائمة جورجيا ويعول المنتخب عليه كثيرًا بجانب جورج ميكاوتادزه مهاجم ميتز الفرنسي وهداف الفريق.

ويعتبر جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى المنتخب ونادي فالنسيا الإسباني ثاني أكبر الأسماء وثاني أعلى اللاعبين تسويقيًا بـ 35 مليون يورو.

قائمة منتخب جورجيا:



حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي (فالنسيا الإسباني)، جيورجي لوريا (دينامو تبليسي الجورجي)، ولوكا جوجيشاشفيلي (قرة باغ الأذربيجاني).

خط الدفاع: سولومون كفيركفيليا (الأخدود السعودي)، جيورجي جفيلسياني (بيرسيبوليس الإيراني)، جورام كاشيا (سلوفان براتيسلافا السلوفاكي)، جمال تبيدزي (بانيثوليكوس اليوناني)، لاشا دفالي (أبويل القبرصي)، لوكا لوتشوشفيلي (كريمونيزي الإيطالي)، أوتار كاكابادزي (كراكوف البولندي)، وجيورجي جوتشوليشفيلي (شاختار الأوكراني).

خط الوسط: جيورجي تشاكفيتادزه (واتفورد الإنجليزي)، أنزور مكفابيشفيلي (كرايوفا الروماني)، جابا كانكافا (سلوفان براتيسلافا السلوفاكي)، أوتار كيتيشفيلي (ستورم النمساوي)، نيكا كفكفيسكيري (ليكه البولندي)، جيورجي كوشوراشفيلي (ليفانتي الإسباني)، ساندرو ألتوناشفيلي (فولفسبرجر النمساوي)، ليفان شينجيليا (بانيثوليكوس اليوناني)، جيورجي تسيتاشفيلي (دينامو باتومي الجيورجي)، سابا لوبجانيدزه (أتلانتا يونايتد الأمريكي)، وزوريكو دافيتاشفيلي (بوردو الفرنسي).

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي الإيطالي)، جورج ميكاوتادزه (ميتز الفرنسي)، بودو زيفزيفادزه (كارلسروه الألماني)، وجيورجي كفيليتايا (أبويل القبرصي).

منتخب صربيا

بلغت صربيا نهائيات كأس أوروبا 2024 للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2، في ليسكوفاتش ضمن منافسات المجموعة السابعة.

واحتلت صربيا المركز الثاني لترافق المجر متصدرة المجموعة وكانت صربيا فشلت في التأهل إلى النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية، وشاركت عامي 2000 و2004 بمسمى صربيا ومونتينيغرو قبل أن تنفصل عنها الأخيرة بعد ذلك.

وتلعب صربيا في المجموعة الثالثة بيورو 2024 رفقة منتخبات الدنمارك، سلوفينيا وإنجلترا.

ويتولى تدريب الفريق مدير فنى محلي هو دارجان ستوكوفيتش منذ 2021، قادهم في 38 لقاء فاز في 21 وتعادل 7 وخسر 10.

أبرز اللاعبين

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب صربيا 312 مليون يورو ويعتبر دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الأعلى قيمة تسيوقية بـ 65 مليون يورو.

ويضم المنتخب الصربي العديد من الأسماء البارزة في الكرة الأوروبية وعلى رأسهم قائد الفريق دوسان تاديتش لاعب فناربخشة التركي.

كما يضم ثنائي الهلال السعودي ميلينكوفيتش والمهاجم ميتروفيتش بجانب أيضًا بعض الأسماء مثل لوكا يوفيتش مهاجم ميلان وبيتروفيتش حارس تشيلسي.

قائمة منتخب صربيا

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش - سافيتش «تورينو» - دوردي بيتروفيتش «تشلسي» - بريدراج رايكوفيتش «ريال مايوركا».

خط الدفاع: ستراينيا بافلوفيتش «سالزبورج» ونيكولا ميلينكوفيتش «فيورنتينا» وسردان بابيتش «سبارتاك موسكو» وميلوش فيليكوفيتش «فيردر بريمن» وأوروش سبايتش «رد ستار بلجراد» ونيمانيا ستويتش «باتشكا توبولا».

خط الوسط: ساشا لوكيتش «فولهام» - نيمانيا جوديلي «إشبيلية» - نيمانيا مكسيموفيتش «خيتافي» - إيفان إيليتش «تورينو» - سردان ميايلوفيتش «رد ستار بلجراد» - سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش «الهلال» - دوسان تاديتش «فنربخشة» - لازار ساماردزيتش «أودينيزي» فيلكو بيرمانسيفيتش «سبارتا براج» - فيليب كوستيتش «يوفنتوس» - أندريا زيفكوفيتش «باوك» - فيليب ملادينوفيتش «باناثينايكوس» - ميات جاتشينوفيتش «آيك أثينا».

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش «الهلال» - دوسان فلاهوفيتش «يوفنتوس» - لوكا يوفيتش «ميلان» - بيتار راتكوف «سالزبورج».