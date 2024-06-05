الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصائل فلسطينية تعلن خوضها اشتباكات مع جنود وآليات الاحتلال فى محاور التقدم برفح

رفح
رفح

أعلنت فصائل فلسطينية عن خوضها اشتباكات ضارية مع جنود وآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة رفح الفلسطينية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" باجتماع قيادات أمنية مصرية قطرية أمريكية، اليوم، بالدوحة لبحث آليات إعادة مفاوضات الهدنة.

ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة

ويكثف الوفد الأمني المصري اتصالاته مع جميع الأطراف المعنية لدفع المسار التفاوضي للوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

وفي آخر التطورات، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، خلال تلقيه اتصالًا من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، دعم بلاده جميع التحركات الرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية ودون عوائق لأبناء الشعب الفلسطيني المُعتدى عليه في غزة، فضلًا عن ضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع.

سنواصل العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف حرب الإبادة

أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن وفدًا من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنهم سيواصلون العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

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