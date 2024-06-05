المخرج محمد سامي داخل منزله: "خايف من مي عمر" (فيديو)

شارك المخرج محمد سامي، جمهوره، على السوشيال ميديا، مقطع فيديو، من داخل منزله، تحدث خلاله عن مدى خوفه وتعجُّبه من تحضيرات زوجته الفنانة مي عمر لفيلمها الجديد "الغربان".

وأظهر مقطع الفيديو محمد سامي وهو يتجول داخل منزله ثم وجه الكاميرا نحو "مي" التي كانت مندمجة في تدريبها على القتال بالسيوف مع مجموعة من المدربين المتخصصين، وهو ما قال عنه "سامي": "دلوقتي أنا بقيت خايف جدا، لأن كل يوم بشوف حاجة غريبة جدا في البيت، بشوف المنظر ده".

وأضاف: "أنا بقيت خايف من مي جدا، مش فاهم هي بتتمرن علشان فيلم الغربان كل يوم وجايبة الروس دول، بتتمرن وماسكة سيوف حادة، وطريقتها بقت غريبة جدا وبقت مخيفة، طيب أتعامل معاها إزاي".

وكانت "مي عمر" قد كشفت عن تفاصيل فيلمها الجديد "الغربان" الذي تشارك بطولته مع الفنان عمرو سعد، قائلة، في تصريحات إعلامية: "أحداث الفيلم في عصر قديم وإنتاج ضخم جدًا وصورة مختلفة حاجة مشفناهاش قبل كده في الوطن العربي كله، من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد".