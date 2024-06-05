ذكرى حلوة.. سر ارتداء جميلة عوض "سوت" مسلسل "لا تطفئ الشمس" بزفافها

دائمًا ما يهتم الجمهور بها ولأمرها، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقت عقد القران الذي وقع بين الفنانة جميلة عوض، وزوجها المونتير أحمد حافظ.

سر ارتداء جميلة عوض "سوت" حفل زفافها

وتصدرت الفنانة جميلة عوض "التريند" بسبب ارتدءاها "سوت" بيضاء اللون وقت عرض القران، وهي ذاتها التي كانت ظهرت بها وقت بطولة مسلسلها "لا تطفئ الشمس"، الذي ظهرت فيه بشخصية "آية".

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة جميلة عوض، كواليس ارتداءها هذه "السوت" على وجه التحديد وقت عقد القران وهي أنها المرة الأولى الذي اعترف فيه زوجها المونتير أحمد حافظ لها بحبه، وجمعت بينهما وقتها قصة حب كللت بالزواج، وكان الاتفاق بينهما هو ارتدءاها وقت الزواج لاستعادة ذكرياتهما سويًا.

بداية قصة حب الفنانة جميلة عوض وأحمد حافظ

بدأت قصة الحب بين الفنانة جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ عام 2016 من خلال فيلم "هيبتا" الذي جمع نخبة من نجوم الفن، إلا أنها وقتها كانت العلاقة مجرد إعجاب وصداقة بين الثنائي.

تطورت العلاقة بين الثنائي جميلة عوض، والمونتير أحمد حافظ حتى اعترف لها الأخير بحبه في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وقررا الارتباط، وإخفاء العلاقة عن أعين الناس حتي تتم رسميًا، خاصًة أن الثنائي لا يحبان فكرة التريند وحديث الجمهور عنهما.

وبشكل مفاجئ، عقد قران الفنانة جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ داخل منزل والدها المخرج عادل عوض، وذلك بحضور عددٍ من أفراد العائلة وبعض المقربين فقط، ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف الخميس المقبل في القاهرة في أحد الفنادق الشهيرة بحضور الأصدقاء وعدد من الفنانين المقربين من الثنائي.