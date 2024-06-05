اختبارات للغناء والتمثيل.. قصور الثقافة تواصل اكتشاف المواهب بالإسكندرية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا"، بقصر ثقافة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية.

اختبارات في مختلف الفنون لاكتشاف الموهوبين

وشهد البرنامج مساء أمس، اختبارات في مجال: الغناء، التمثيل، والعزف الفردي، واستهلت الفعاليات مع اختبار "الغناء" وتقدم مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين السادسة والسابعة عشرة عاما، قدموا مجموعة متنوعة من الأغنيات الطربية والشبابية باللغتين العربية والفرنسية.

أعقب ذلك اختبار "العزف الفردي" وقدم الأطفال عدة معزوفات موسيقية على آلتي الكمان والأورج لمجموعة من كبار الموسيقيين المصريين والعالميين منهم بيتهوفن، سيد درويش، وعمر خيرت.

واختتم اليوم مع اختبار "التمثيل" وشهد تقديم الأطفال لعدد من المشاهد في أداء فردي وجماعي، لنصوص مسرحية مكتوبة وبعض المشاهد الدرامية الارتجالية.

شهد الاختبارات من لجنة التحكيم المخرج سامح الحضري، والملحن محمد مصطفى، وبحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، عزت عطوان مدير عام ثقافة الإسكندرية، محمد شحاتة مدير القصر.

فعاليات البرنامج تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتنفذ بالإسكندرية من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى غدا الخميس لاكتشاف المزيد من الموهوبين في مجال الأداء الحركي، الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية والإلقاء الشعري.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدا من محافظة المنوفية، ثم محافظة الغربية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.

فاعليات برنامج “مواهبنا مستقبلنا”

وكانت قد انطلقت أولى فعاليات برنامج "مواهبنا مستقبلنا" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في قصر ثقافة الشاطبي، بهدف اكتشاف ودعم الموهوبين بالأقاليم الثقافية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الأول اختبارا في مجالي الفنون الاستعراضية، والأداء المسرحي، بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والمخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، والفنان محمد شحاتة مدير القصر.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. منة فتحي مدرس بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الكاتب الصحفي يسري حسان، الفنان التشكيلي أشرف الصويني، المخرجين سامح الحضري، ومحمد مصطفى.

وتواصلت العروض لمدة نصف ساعة بمشاركة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والرابعة عشرة عاما، وتستمر الفعاليات حتى بعد غد الخميس، لاكتشاف المزيد من الموهوبين في مجال المسرح، الأداء الحركي، الفن التشكيلي، الكتابة الأدبية، والموسيقى.

وكانت الفعاليات قد استهلت بعرض مسرحي وإخراج الفنان السكندري ممدوح حنفي، تلاه عرض فني لفرقة مواهب الفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن باقة متنوعة من التابلوهات الاستعراضية منها "جرس الفسحة، البمبوطية، النوبي، الإسكندراني، بجانب تابلوه وطني وفقرة التنورة".

فعاليات البرنامج تنفذ بإشراف الإدارة العامة لرعاية المواهب، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ويقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

برنامج "مواهبنا مستقبلنا" أطلقت هيئة قصور الثقافة أولى فعالياته في فبراير الماضي وتحديدا من محافظة المنوفية، ثم محافظة الغربية، وجاري العمل حاليا على تعميم الفكرة بالمحافظات لدعم اكتشاف وتنمية المواهب وتقديمها للحياة الثقافية والفنية.