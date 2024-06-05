الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحب الأيام إلى الله.. موعد صيام العشر من ذي الحجة 2024

جريدة الدستور

أيام قليلة تفصلنا عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة المبارك مع قرب قوم عيد الأضحى المبارك، ويكثر التساؤل لمعرفة موعد صيام العشر من ذي الحجة 2024 عبر جوجل، والمقرر أن سيكون يوم الخميس 6 من يونيو، عقب صلاة المغرب، وذلك لمعرفة ميعاد الصيام على وجه التحديد.

موعد صيام العشر من ذي الحجة 2024 وفضل الصيام

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صيام العشر من ذي الحجة 2024 وفضل الصيام

متى يبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟

أجابت دار الإفتاء في مصر عن سؤال موعد بدأ صيام 10من  ذي الحجة 2024؟، قائلة إن يكون تحديد موعد بدء شهر ذي الحجة والعشر الأوائل وميعاد عيد الأضحى المبارك، فيعتمد على رؤية الهلال ولمعرفة عدد أيام شهر ذو القعدة المبارك، فإذا كان شهر ذو القعدة 30 يوما فسيكون أول أيام شهر ذي الحجة هو يوم السبت 8 من يونيو الجاري، ومعه سيبدأ صيام العشر الأوائل.

وتابعت دار الإفتاء خلال إجابتها حول سؤال متى يبدأ صيام 10 من ذي الحجة 2024؟، أنه إذا كان عدد الأيام لشهر ذو القعدة هو 29 يوما، فإن يكون أول أيام شهر ذي الحجة سيكون يوم الجمعة الموافق 7 من يونيو الجاري، ومعه سيبدأ صيام العشر الأوائل.

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فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وفي سياق متصل، عن الإجابة على سؤال متى سيبدأ صيام 10 ذي الحجة 2024؟، أعلنت دار الإفتاء أن العشر الأوائل في ذي الحجة أيام شريفة، سيضاعف العمل فيها، وسيستحب فيها الاجتهاد بالعبادة، وزيادة عمل الخير والبر بمختلف أنواعه، فالعمل الصالح بهذه الأيام هو أفضل من العمل الصالح فيما يكون سواها من باقي أيام السنة.

وأضافت دار الإفتاء، أنه روى ابن عباس “رضي الله عنهما”، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:

  • «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».
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