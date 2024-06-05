حزب الله: استهدفنا انتشارًا لجنود الاحتلال فى مستوطنة حانيتا بالأسلحة الصاروخية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن حزب الله، بأنه استهدف انتشارًا لجنود الاحتلال في مستوطنة حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

وكان أكد وزير الخارجية اللبناني: "التزام لبنان حماية مقار البعثات الدبلوماسية في بيروت وفقًا لالتزاماتنا واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وكشفت "القاهرة الإخبارية" آخر تطورات الصراع بين لبنان وإسرائيل، حيث أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة أهداف لحزب الله في زبقين وعيتا الشعب والعديسة ورمكبا بجنوب لبنان.

كما أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة، بالأسلحة الصاروخية.