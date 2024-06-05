موعد عودة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة.. الحكومة تكشف

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، سيجري اعتبارًا من الغد العودة التدريجية لإمدادت الغاز لها عقب ما تم أمس من إجراء مؤقت لتخفيض الإمدادات.

وأشارت الكهرباء والبترول، إلى توجيه حصة مصانع الأسمدة من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، فى ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات. كما أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان، الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال لساعة إضافية، الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

عودة الأمور لطبيعتها

وأكدت الكهرباء والبترول، عودة الأمور إلى طبيعتها وفقًا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريًا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.