خدمات على أعلى مستوى.. حجاج قرعة "الداخلية" يشكرون الرئيس السيسي

عبر حجاج قرعة حج وزارة الداخلية عن شكرهم لرئيس الجمهورية بكلمات من القلب، قائلين "الحمدلله نحن مقيمين في أفضل الفنادق، ونتلقى كافة أوجه الرعاية، وجميع أعضاء بعثة القرعة يعملون على خدمتنا وراحتنا طوال الوقت،.

ووجه الحجاج رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على انحيازه للمواطن البسيط، وتمكينه من آداء مناسك الحج وإسقاط الفريضة من خلال حج القرعة، الذي يطلق عليه (حج البسطاء) بسبب الخدمات المقدمة لهم حتى الآن، خلال فترة إقامتهم بجوار الرسول الكريم بالمدينة المنورة، وقبل تفويجهم إلى مكة المكرمة.

ومن جانبه، قال الحاج عبده محمد علي من محافظة الإسكندرية: "لم أكن أتخيل أننا سنلقى حجم الرعاية التي وفرتها لنا بعثة القرعة، فالجميع يعمل على خدمتنا على مدار الـ24 ساعة، إحنا عاوزين نشكر الرئيس السيسي، على حجم الرعاية غير المسبوقة الموجهة لحجاج القرعة، والتي تشعرنا بوقوف الدولة بجانب البسطاء".

وقالت الحاجة فوزية إبراهيم من محافظة الشرقية: "أنا عايزة أولًا أدعي لكل القائمين على بعثة القرعة بالصحة والعافية.. أنا تعبانة ولا أستطيع السير، وفوجئت بمجرد وصولي مطار القاهرة، بمسئولي البعثة يصطحبوني إلى الطائرة على مقعد متحرك إلى داخلها، وكذلك الحال عند وصولي لمطار المدينة المنورة.. ثانيًا أن بشكر وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، على حزمة الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج، والتي تضمن لهم اداء المناسك في سهولة ويسر".

ومن جانبه، قال الحاج على محمد موسى باكيًا: "أنا عندي 80 سنة، ومش مصدّق انني بجوار رسول الله وعلى بعد أمتار من المسجد النبوي الشريف.. طول عمري كان نفسي أحج، والحمدلله ربنا حققلي حلمي بزيارة الكعبة المشرفة وأداء الحج بمشيئة الله، من خلال بعثة القرعة التابعة لوزارة الداخلية.. أنا هنا حاسس أن الضباط والأفراد أولادي من خلال معاملتهم لي، خاصة وأنني بمفردي.. ربنا يحمي مصر وشرطتها، ويحفظلنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقف دائما في صف المواطن البسيط".

وفي السياق ذاته، استقبل اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، فوجًا لحجاج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وسط أجواء إيمانية مبهجة، وتم توزيع التمور على الحجاج فور وصولهم إلى المطار.

والتقى اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بمسؤولي إدارة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والذين أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها بعثة القرعة خلال استقبال ضيوف الرحمن، مشددين على التعاون الوثيق بين الجانبين، في إطار العلاقات التاريخية والقوية بين الشعبين الشقيقين.

وعلى صعيد آخر، قامت بعثة حج القرعة بالتنسيق مع السلطات السعودية، بإتاحة الفرصة لحجاج البعثة لزيارة الروضة الشريفة دون مشقة؛ وذلك لضرورة قيام الزائرين وفقا لتعليمات السلطات السعودية بحجز موعد للزيارة عبر تطبيق (نسك)، والتمتع بالنظر إلى قبر خاتم المرسلين وسيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتسهيلاً على حجاج القرعة، ونظرًا لعدم دراية البعض كيفية تحميل التطبيق، خاطب مسئولو البعثة السلطات السعودية، لتسجيل حجاجها من خلال مسئولي القرعة، بدلاً من قيام كل حاج بالتعامل عبر التطبيق الالكتروني من على الإنترنت، وتسجيل بياناته عليه لزيارة الروضة الشريفة؛ وذلك في إطار الخدمات اللامحدودة والمميزة التي تقدمها البعثة لحجاجها.

وقامت ضابطات البعثة، بإعداد كشوف بأسماء الحجاج من النساء بالبعثة، وتقسيمهن إلى مجموعات، واصطحابهن في مواعيد معلنة في فندقي الاقامة الخاصين بحجاج القرعة بالمدينة المنورة، لزيارة الروضة الشريفة؛ وذلك عبر مجموعات منتظمة، تزينها الأعلام المصرية.

وفي الوقت نفسه، قام ضباط البعثة بنفس الخطوات تجاه الحجاج الرجال، بالإضافة إلى زيارة قبر الرسول الكريم، والتي تكون للرجال فقط، وهو ما لاقى استحسانًا وفرحة في قلوب جميع الحجاج، لاشتياقهم للصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي السياق ذاته، قام الوعاظ والواعظات المرافقين لبعثة القرعة، والتابعين لوزارة الأوقاف، بتنظيم ندوات دينية يومية للرجال والنساء؛ لشرح اداب زيارة الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله من جانب؛ وذلك قبل اصطحاب ضباط وضابطات البعثة للحجاج للزيارة، وكذلك شرح مناسك الحج بشكل مفصل وواضح للحجاج من جانب آخر، لتأهيلهم نفسيا ومعنويا لتلك الرحلة الايمانية المعظمة، وكذلك الاجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم الدينية على مدى الـ24 ساعة.

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