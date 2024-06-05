رسميًا.. أنطونيو كونتي مدربًا لنابولي حتى 2027

أعلن نادي نابولي الإيطالي رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مدربًا للفريق حتى عام 2027.

وأكد النادي في بيانه الرسمي، أن صاحب الـ54 عامًا وقع على عقدًا مع نادي الجنوب لتدريب الفريق لمدة 3 سنوات مقبلة حتى 30 يونيو 2027.

Un nuovo capitolo della nostra Storia inizia oggi.

Benvenuto Mister Conte! 💙



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#ConTe #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gBTBhyZTwd — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 5، 2024

وقال المدرب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نابولي مكان ذو أهمية عالمية، أنا سعيد ومتحمس لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء الزرقاء، يمكنني بالتأكيد أن أعد بشيء واحد، سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي".

بينما قال أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي: "أنا فخور جدًا بأن المدرب الجديد لنابولي هو أنطونيو كونتي، أنطونيو مدرب كبير، وقائد، وأنا متأكد من أن عملية إعادة البناء الضرورية يمكن أن تبدأ معه بعد انتهاء الدورة التي قادتنا للفوز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي، بعد عدة مواسم في قمة كرة القدم الإيطالية، يُفتتح اليوم فصل جديد مهم في تاريخ نابولي".

وخلف كونتي، في منصب المدير الفني لنابولي، المدرب فرانشيسكو كالزونا، الذي رحل عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الماضي.

وسبق لكونتي تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، مثل: يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين، تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين، بالإضافة إلى تدريبه منتخب إيطاليا لمدة عامين.

وكان كالزونا، ثالث مدرب يتولى تدريب فريق نابولي، خلال الموسم الماضي، بعد الفرنسي رودي جارسيا ووالتر ماتزاري.

وحل نابولي، في المركز العاشر بجدول الدوري الإيطالي، برصيد 53 نقطة، جمعها من 13 انتصارًا، و14 تعادلاً و11 خسارة، ليفقد الفريق، فرصته في التواجد في المسابقات الأوروبية، خلال الموسم المقبل.