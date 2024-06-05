الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخارجية اللبنانية: نلتزم بحماية مقار البعثات الدبلوماسية فى بيروت

وزير الخارجية اللبنانية
وزير الخارجية اللبنانية

 أكد وزير الخارجية اللبنانية، التزام لبنان بحماية مقار البعثات الدبلوماسية في بيروت وفقا لالتزاماتنا واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفقا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية فى بيروت

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء قرب مبنى  السفارة الأمريكية في لبنان، في عوكر، شمال بيروت، حسب تقارير من وسائل إعلام لبنانية مختلفة. 

وأصدر الجيش اللبناني بيانًا أكد فيه الحادث، قائلًا: "إن شخصًا من الجنسية السورية كان مسئولًا عن إطلاق النار، وأصيب برصاص الجيش أثناء تصديه لمصادر النيران، وتم بعد ذلك اعتقاله ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية للاطلاع والاطمئنان على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت، وبدورها بدأت السفارة الأمريكية بإجراءت تحقيق بشأن حادث إطلاق النار، مشيرة إلى أنها على اتصال وثيق مع قوات إنفاذ القانون في لبنان لكشف ملابسات الحادث".

لبنان الخارجية اللبنانية بيروت أمريكا مبنى السفارة الأمريكية

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