خبير استراتيجى: حديث إسرائيل عن حرب شاملة فى جنوب لبنان "مجرد كلام متكرر"

قال العميد إلياس فرحات، الخبير الاستراتيجي، إن الحديث عن وجود حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني وما ذكره رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأنه جاهز للهجوم الشامل على طول الجبهة الشمالية، مجرد "كلام نسمعه منذ فترة".

وأضاف إلياس، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن "صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله نشرت يوم أمس، تقريرًا عن تحذيرات نقلتها حكومات أوروبية إلى مسئولين لبنانيين من أن هناك ضربة عسكرية إسرائيلية موسعة ستتم على لبنان تستهدف بيروت والبنى التحتية الرئيسية وقدّروا توقيتًا لها بمنتصف الشهر الجاري، وهذا الأمر نفته السفارة البريطانية في بيروت، ولكن هذه التهديدات الإسرائيلية صدرت عن لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف جالانت ورئيس الأركان، وهي تتكرر"، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن حشود وترتيبات قتالية للقوات الإسرائيلية في مناطق الشمال تنذر بأن هناك هجومًا وشيكًا.

وأوضح أنه لا يمكن اجتياح لبنان بالشكل الذي يطرحه هاليفي من دون حشود وترتيبات قتال واضحة، على الأقل تظهر هذه الحشود قبل 3 أو 4 أيام، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان والقيادة الإسرائيلية يدركون أن أي هجوم على لبنان سوف يتحول إلى حرب شاملة وسوف تدخل العمق الإسرائيلي في هذه الحرب، وعوضًا عن عشرات الآلاف من النازحين سيكون هناك مئات الآلاف وربما ملايين النازحين من الجهتين.