الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عطلة عيد الأضحى للمخابز.. 4 أيام إجازة وترتيبات محددة لتوفير الخبز

خبز
خبز

أصدرت وزارة  التموين  والتجارة الداخلية توجيهات بشأن عمل المخابز خلال عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ / 2024 م، تضمنت منح المخابز والمطاحن قطاع عام وخاص إجازة 4 أيام متتالية من 15 إلى 18 يونيو 2024.

ويمكن للمخابز والمطاحن التي لا ترغب في الحصول على الإجازة إخطار مديرية التموين المختصة بذلك بحد أقصى يوم السبت 8 يونيو 2024.

ترتيبات توفير الخبز

ومن المقرر أن تحدد مديريات التموين المخابز التي ستعمل خلال أيام الإجازة وإرسال قائمة بأسمائها إلى شركة تطبيقات الكروت الذكية (سمارت)، وستقوم شركة سمارت بتحديد كمية الدقيق المخصصة للمخابز العاملة خلال أيام الإجازة طبقًا لمتوسط المبيعات اليومية.

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مواعيد صرف الدقيق

سيتم تعديل مواعيد إتاحة صرف الحصص من الساعة 12 صباحًا إلى الساعة 2 صباحًا، وستقوم المطاحن بشحن الدقيق للمخابز من الساعة 2 صباحًا حتى نهاية اليوم خلال أيام 11، 12، 13، 14 يونيو، وستقوم شركة سمارت بإتاحة صرف يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة في 18 يونيو 2024 طبقًا لمبيعات آخر يوم عمل لها.

توافر الأرصدة

ستقوم مديريات التموين بالتأكد من توافر أرصدة كافية من القمح والدقيق بالمطاحن والمخابز، وسيتم إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2024 لمدة 3 أيام اعتبارًا من يوم وقفة عرفات، كما سيتم استئناف العمل اعتبارًا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

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