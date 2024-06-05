الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية لتأمين مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو غدًا

استعدادات أمنية لتأمين
استعدادات أمنية لتأمين

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في العاشرة مساء غدٍ الخميس، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. 

وشكلت  الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وصولاً للمدرجات، وحظر دخول الممنوعات، مع تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار. 

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتى وسيراليون.

رجال الامن مباراة منتخب مصر بوركينا فاسو استاد القاهرة الدولى طاقم التحكيم الجماهير

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