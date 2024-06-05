لا ساعات إضافية.. "الكهرباء" تُعلن عودة نظام تخفيف الأحمال لطبيعته

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول عن الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال لساعة إضافية، الذي اقتصر على يوم أمس فقط، مثلما كان مقررًا له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

عودة الأمور لطبيعتها

وأكدت الكهرباء والبترول عودة الأمور إلى طبيعتها وفقًا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريًا من قبل، حيث إن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.