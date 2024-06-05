الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية

غزة
غزة

قال عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إننا نعمل على خطة لإزالة 40 مليون طن من  الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية.

وأضافو خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": “فرق هندسية ستعمل على فحص المباني المدمرة ومواقع الألغام والمتفجرات”، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف التراث الثقافي ومحو الذاكرة الفلسطينية من التاريخ والهوية.

وأكد أن هناك نحو مليوني فلسطيني في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، موضحًا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 10 سنوات علي الأقل.

عاهد بسيسو وزير الأشغال العامة الركام الحرب الإسرائيلية غزة

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