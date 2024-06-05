وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني: 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية

قال عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، إننا نعمل على خطة لإزالة 40 مليون طن من الركام خلفتها الحرب الإسرائيلية.

وأضافو خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية": “فرق هندسية ستعمل على فحص المباني المدمرة ومواقع الألغام والمتفجرات”، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف التراث الثقافي ومحو الذاكرة الفلسطينية من التاريخ والهوية.

وأكد أن هناك نحو مليوني فلسطيني في غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، موضحًا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 10 سنوات علي الأقل.