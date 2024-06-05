الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم أمام الباحثين للتقدم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه لعام 2024، والمُقدمة من الأكاديمية الدولية للعلوم TWAS في مجالات العلوم الطبيعية.

وتشتمل المنح المُقدمة على زمالات TWAS-SN Bose للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الوطني للعلوم الأساسية، وزمالة TWAS-NCP لما بعد الدكتوراه، بالتعاون مع المركز الوطني للفيزياء (NCP)، وزمالات TWAS-ICCBS للدكتوراه وما بعد الدكتوراه بالتعاون مع المركز الدولي للعلوم الكيميائية والبيولوجية (ICCCBS).

ويمكن للمُهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وموعد وشروط التقدم بزيارة الروابط التالية:

روابط التقدم للحصول على منح الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/phd

روابط التقدم للحصول على منح ما بعد الدكتوراه: https://twas.org/opportunities/fellowships/postdoctoral

ولمزيد من الاستفسارات، يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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«البحث العلمى» تشارك فى الاجتماع السنوى لشبكات الدول العربية للبحوث والتعليم بالمغرب

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سامية قدرى: جائزة الدولة للتفوق تدفعنى لخدمة البحث العلمى

وفي سياق آخر نظمت جامعة الجلالة، ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية؛ بهدف تحديد الصناعات والمنتجات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، وتحديد الجهات الصناعية المختلفة التي لديها إمكانيات للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات للمؤشرات الاقتصادية للمنتجات الأكثر استيرادًا، وعمل دليل مراجعة الهندسة العكسية وتكوين مجموعات عمل اقتصادية وبحثية وصناعية لوضع خارطة طريق للتصنيع المحلي.

وتناولت الورشة عددًا من الجلسات الحوارية المهمة حول: "تقييم وتحليل الوضع الحالي للصناعات في القطاعات ذات الفاتورة الاستيرادية الأعلى ومؤشراتها الاقتصادية والتشريعات الحاكمة للاستثمار، والقطاعات والصناعات المُرشحة لتعميق التصنيع المحلي والدراسات التكنولوجية والبحوث العلمية، ودليل مراجعة التكنولوجيا والهندسة العكسية للتحديث والتطوير ورفع الكفاءة المُستمر.

ويقوم على تنفيذ الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فريق عمل من جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور طه مطر، وذلك بمشاركة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة، والهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مُمثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، والشركات الصناعية، ومجلس النواب، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الانتاج الحربي، وجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، ورواد الأعمال.

البحث العلمي والتكنولوجيا منح الزمالة الأكاديمية الدولية المركز الوطني للعلوم الأساسية العلوم الطبيعية

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