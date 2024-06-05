الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير شؤون إسرائيلية: خطة بايدن مقترح إسرائيلي والخارجية الأمريكية أكدت على ذلك

بايدن
بايدن

قال إسماعيل مسلماني، خبير الشئون الإسرائيلية، إنه منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطة وهي بين قوصين مقترح إسرائيلي، وبالأمس كان هناك تصريحات أمريكية من وزير الخارجية علق بشكل واضح أن هذا مقترح إسرائيلي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حين يخرج إلى الإعلام شيء وداخل الكابينت شيء.

وأضاف “مسلماني”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "النيل للأخبار"، أن ما يقوله نتنياهو بالإعلام ويصرح بتصريحات نارية وهي نفس التصريحات مواصلة الاستمرار الحرب ولن أقبل بكل إلا بالنصر المطلق أو النصر الكامل ويجب القضاء على حركة حماس، لكن يبقى السؤال بعد أن أعلن بايدن الخطة وتم نشرها أمام شاشات على العالم كلها وضع نتنياهو في مأزق أنه لا طريق مزدود أمام نتنياهو وخاصة أن جانتس الآن لم يتبقى من المهلة التي يتم الحديث بها حين خاطبه قبل فترة للثامن من يونيو إلا يومين وأن هناك مشروع لحل الكنيست، الآن نتنياهو يحاول أن يسعى أن يقنع أعضاء الحزب من الليكود الذين يرفضون.

وأوضح، أننا سمعنا بالأمس وهذه خطوة غير مسبوقة حزب شات وحزب يهودات هتورا الذين هم من داخل الائتلاف وهم من الحريديم بالمناسبة هم يؤيدون عملية الصفقة، فالسؤال الذي يتم طرحه في داخل الكابينت هل هو ما يقال على لسان بايدن، مؤكدًا أن هناك خلاف تباين بمعنى بايدن يقول بأن هناك وقت لإطلاق نار دائم، وحماس بعد ساعة أعلنت بشكل واضح بأنها ترحب بإيجابية بهذا المقترح وبالتالي نحن ننتظر وقال أسامة الحمدان بالأمس نحن ننتظر ردًا إسرائيليًا وبالمناسبة اليوم تمت دعوة كل الفصائل الفلسطينية على رأسها حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية بالحضور إلى القاهرة من أجل التداول حول موضوع ما تم ترحه من قبل بايدن.


 

بايدن مقترح اسرائيلي الكابينت نتنياهو النيل للأخبار

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