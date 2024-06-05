الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهم بتسريب امتحانات الدبلوم بالمعصرة: "جروب لصحابي"

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تواصل نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم بتسريب امتحانات دبلوم الثانوي التجاري، في المعصرة.

اعترافات المتهم بتسريب امتحانات الدبلوم بالمعصرة : جروب لصحابي

وأنكر المتهم ارتكاب الواقعة، موضحًا أنه جروب أصدقائه وكانوا يتناقشون عليه على الأسئلة المتوقع أن تأتي في الامتحان قائلًا: "جروب صحابي".

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم طالب وأنشأ مجموعة تدعى "شاومينج" بموقع التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وسرب امتحانات الثانوية التجارية، بغرض تحقيق مكاسب مالية حيث كان يتفق مع أعضاء الجروب من يريد الامتحانات إرسال له شحن للهاتف المحمول بمبالغ مالية على رقم هاتفه المحمول وكان ينفذ أوامره عدد كبير من الطلاب.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وضبطه وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تشير إلى إدارته صفحة "شاومينج".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

المعصرة امتحانات دبلوم الثانوى التجارى تسريب امتحانات دبلوم الثانوى التجارى التحقيق نيابة حلوان

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