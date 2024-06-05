هجوم مسلح على السفارة الأمريكية وانتشار للجيش.. ماذا يحدث فى لبنان؟

حالة من الكر والفر شهدها محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بيروت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث كشفت تقارير إعلامية، عن وجود إطلاق نار باتجاه السفارة الأمريكية في منطقة عوكر في جبل لبنان، ما أسفر عنه مقتل أحد مطلقي النار.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، محاولة مسلحين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وردت قوات الأمن بإطلاق نار كثيف، وتم فرض تعزيزات أمنية بمحيط السفارة وجار البحث عن مشتبه بهم آخرين في حادث إطلاق النار.

تفاصيل اللحظات الأولى لإطلاق النار بمحيط السفارة

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية، مشاهد للحظات الأولى لحادث إطلاق النار بمحيط السفارة الأمريكية ببيروت، أظهرت تحرك شخص وخلفه سيارة عسكرية في محيط السفارة، وأطلق الشخص النار في محيط السفارة الأمريكية وتم التعامل معه وتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الجيش اللبناني وأصابته ونقل على إثر إصابته للمستشفى.

شهود عيان

وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن محيط السفارة الأمريكية في بيروت شهد إطلاق نار كثيف، حاول مسلحون الاعتداء على السفارة، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق نار كثيف، لافتًا إلى وجود انتشار أمني مُكثف بمحيطها.

وأكد إغلاق الشوارع المؤدية إلى السفارة الأمريكية في بيروت عقب حادث إطلاق النار، وقوات الأمن أقامت حواجز في الشوارع المؤدية إليها، مضيفًا أنه تم استدعاء فرق الدعم لتأمين الشوارع المؤدية إلى السفارة.

رئيس الحكومة اللبنانية

وبحث نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مع وزير الدفاع الوطني، حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في بيروت، كما أجرى سلسلة اتصالات مع قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بشأن حادث إطلاق النار، واطمأن على الأوضاع الأمنية داخل السفارة الأمريكية في بيروت.

وأكد أن الوضع في محيط السفارة الأمريكية ببيروت مستتب في الوقت الحالي، موضحًا أن التحقيقات قد بدأت من أجل معرفة الواقفين خلف الحادث وتوقيف المتورطين.

الجيش اللبنانى: نعمل على تحديد ملابسات الحادثة

وأكدت القوات المسلحة اللبنانية أن وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في محيط السفارة الأمريكية في عوكر تجري عملية تفتيش للبقعة المحيطة، مضيفًا أن القوات اللبنانية تعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة.

وأضافت أن عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة ردوا على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وفي نفس السياق، أدان عدد من النواب الحادث الذي وقع، صباح اليوم بمحيط السفارة الأمريكية، في بيروت، حيث أكد النائب ملحم خلف، أن ما جرى عمل إرهابي واعتداء بالغ الخطورة ومرفوض ومُدان!، ويَدُلّ على مدى تفلُّت الأوضاع الأمنية من جهة وعلى مؤامرة قد تستهدف الأمن القومي للبلد من جهة أُخرى.

ومن جهته، قال عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، إن هذا العمل مرفوض ويستهدف أمن لبنان واستقراره"، مؤكدًا "أهمية إبقاء لبنان بعيدًا عن الصراعات الإقليمية والدولية التي قد تؤدي إلى زعزعة أمنه واستقراره".

ودعا البعريني الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى مراجعة سياستها الخارجيّة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل بالموافقة على ذلك من أجل إنهاء الحرب على غزة.

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت، إن مدخل المبنى تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة، مؤكدة أن كل طاقم السفارة بخير ولا توجد إصابات بعد الحادث، وأن التحقيقات جارية بشأن الحادث وإجراء اتصالات وثيقة مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان.