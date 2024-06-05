الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شهم ابن شهم".. خالد تاج الدين يكشف لـ "الدستور" كواليس تعاونه مع مدحت صالح

مدحت صالح وخالد تاج
مدحت صالح وخالد تاج الدين

طرح مطرب الراب والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، مساء أمس الثلاثاء، أحدث أغنياته «شهم ابن شهم»، والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع النجم الكبير مدحت صالح، وبمجرد طرحها حققت الأغنية ما يقرب من المليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

خالد تاج الدين يكشف لـ "الدستور" كواليس تعاونه مع مدحت صالح

"الدستور" تواصلت مع "تاج الدين" للكشف عن كواليس تعاونه مع النجم مدحت صالح، وقال تاج الدين: فخور جدا بالتعاون مع النجم مدحت صالح، كما أننى سعيد بردود الأفعال الواسعة التى جاءت فور طرح الأغنية وتعليقات الجمهور التى أسعدت قلبي، فقد كان لدي فكرة غنوة "شهم ابن شهم" منذ فترة وعندما بدأت فى تحضيراتها كان فى جملة تحمل اسم مدحت صالح وتقول: "ملبنك يقف فى زورهم يبلعولى لنا الزلط مدحت صالح إنت فى نفسك على الكوكب الغلط".

مدحت صالح "جرئ ومغامر" ولم يتردد ثانية فى غناء شهم ابن شهم

وأضاف تاج الدين: فور الانتهاء من كتابة الأغنية كاملة اتصلت بالأستاذ مدحت صالح، الذي اتشرف بالتعاون والغناء معه، وبالفعل سمعته الأغنية وعرضت عليه أن نقدمها معا خاصة أنها بها جزء راب وجزء طربي، وعلى الفور رحب جدا بالفكرة وفى الحقيقة لم يتردد ثانية فهو معروف عنه دائما أنه جريء ومُغامر، ووافق على غناء الجزء الطربي وأنا بغنى الجزء الراب.

أغنية «شهم ابن شهم»، من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

تفاصيل أغنية شهم ابن شهم

«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغان، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل».

وتقول كلمات أغنية شهم ابن شهم في مطلعها: "شهم ابن شهم.. ياللي مالكوش في الشهامة سهم.. بطولاتكوا أحلام ووهم.. صفر كبير تمامكم كلام.. أخصام كاوتش.. سيرتي تحضر حتى لو مجتش.. قادر بس مفترتش.. أنتوا اتفه من الانتقام
أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت.. في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال".

وتجمع «شهم ابن شهم» خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهما من قبل في أغنية «اللجنة الشعبية»، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية «منصورين».

آخر أعمال خالد تاج الدين

يذكر أن خالد تاج الدين، تعاون مؤخرا على مستوى الشعر الغنائي مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب وأحمد باتشان والنجم محمد حماقي وحسين الجسمي.


https://www.youtube.com/watch?si=S4cIK5LZ9RqiXWFj&v=6jC0jIfxv70&feature=youtu.be

 

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