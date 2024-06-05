الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز

باحث اقتصادي يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025

أحمد أبو علي، الباحث
أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي

كشف أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025.

أكد أبوعلي، خلال مداخلته عبر فضائية صدي البلد، اليوم الأربعاء، أن الموازنة هذا العام كان حجم الإعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة ووزارة المالية للقطاعات الاقتصادية المختلف، كان بها زيادة لأكثر من 3 تريليونات و300 مليار جنيه، بفارق مالي عن العام السابق.

أوضح أن هذا كان نتيجة التحديات التي تواجه الحكومة، لزيادة مخصصات الإنفاق على القطاعات الإقتصادية المختلفة، سواء القطاعات الاقتصادية الخدمية، مثل: الصحة والتعليم ومخصصات الحماية الإجتماعية المختلفة.

أشار إلى أن أولويات تحسين الصحة والتعليم هي قطاعات طموحات الإنفاق فيها لا تنتهي، لأن هناك تحديا دائما يواجه الدولة نتيجة تحدي الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن معدالات الزيادة السكانية تتجاوز معادلات النمو الاقتصادي داخل الاقتصاد تحديدا يعمل على وجود تحديات قائمة طوال الوقت بأن الدولة تلتزم بزيادة الانفاق لتحسين مستويات الخدمات التي يحتاجها قطاع التعليم والصحة.
 

تفاصيل الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025 الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025

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