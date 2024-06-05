الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منال نصر تشيد بتوجيهات الرئيس بتشكيل حكومة من ذوى الكفاءات: تعزز مسار الجمهورية الجديدة

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات، بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز مسار الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز الملفات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، وضمان توفيرها لجميع فئات المجتمع بشكل عادل ومتساوٍ.

وتابعت النائبة منال نصر، ضرورة تحسين البنية التحتية، من خلال تطوير وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتحديث البنية التحتية بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة.

النائبة منال نصر تطالب بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة.

وأكدت النائبة منال نصر، أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة في طرح أفكار ورؤى جديدة، من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لـ بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الحوار الوطني.

وفي وقت سابق الاثنين، هنأ المستشار د. حنفى جبالى د.مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.

كما قدم رئيس مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي، الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية. 

وقال رئيس مجلس النواب إنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم، وأنهم سيكونون على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة؛ تحقيقًا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

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